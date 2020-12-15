США ввели санкции против Турции за покупку С-400

Источник материала: АФН

Соединенные Штаты ввели санкции против оборонной промышленности Турции. Штрафные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" наложены на турецкое Управление оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и трех граждан Турции, сообщило министерство финансов США.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео указал, что санкции введены в связи с закупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

"Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила приобретение С-400 у России и их испытании", - заявил он и предупредил, что Вашингтон не потерпит крупных сделок с оборонным сектором РФ, передает DW.

МИД Турции осудил решение Вашингтона, пообещав принять ответные шаги, которые повлияют на двусторонние отношения.

Поставка Турции всех элементов зенитных ракетных комплексов С-400 была завершена Россией в октябре 2019 года. Соответствующий контракт на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в 2017 году. Сделка вызвала существенные разногласия между Анкарой и Вашингтоном. Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса.