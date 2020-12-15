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Тихановская призвала бизнес ЕС отказаться от контактов с Минском

15.12.2020 08:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская считает, что в вопросе контактов компаний из ЕС с белорусскими властями должен действовать принцип "нулевой толерантности".

Такое мнение она высказала в понедельник, 14 декабря, выступая перед членами Европарламента по видеосвязи. "Нужно препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с Лукашенко и его союзниками", - приводит ее слова агентство "Интерфакс".

"В этом вопрос должна быть нулевая толерантность", - уверена Тихановская. По ее словам, европейским дипломатам следует "продолжать оказывать поддержку жителям" Беларуси.

В понедельник, 14 декабря, в рамках внеочередной встречи члены Европарламента в онлайн-формате обменялись мнениями с представителями демократической оппозиции Беларуси, которым присудили в октябре премию имени Сахарова.

Председатель Европарламента Давид Сассоли 22 октября объявил, что этой награды удостоились Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило. Премия присуждается за "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Официальная церемония награждения пройдет в пленарном зале Европарламента 16 декабря. После нее запланирована совместная пресс-конференция Сассоли, Тихановской и Цепкало.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская считает, что в вопросе контактов компаний из ЕС с белорусскими властями должен действовать...
 
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