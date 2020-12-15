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Названы победители кинофестиваля Watch Docs - фильм Александры Дынько и Татьяны Гаврильчик

15.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

в галерее TUT.by прошло торжественное закрытие международного фестиваля документального кино о правах человека Watch Docs. Победителем назван фильм Александры Дынько “Эта песня называется 328”.

Монтажер и оператор картины — Татьяна Гаврильчик.
 
В конкурсной программе также были представлены фильмы «Лебеди» Галины Адамович, «Трансформация» Романа Романова, «Структура» Алисы Иодо и «Трилогия: Беларусь 2020» Андрея Кутило, Максима Шведа и Екатерины Марковец.

В название 65-минутного документального фильма Александры Дынько легла статья Уголовного кодекса №328 о незаконном обороте наркотических средств.



Он рассказывает о компании подростков, которая пытается пережить смерть подруги от передозировки экстази. Друзья боялись вызывать скорую. За помощью обратился только Антон, понимая, что ему грозит до 25 лет тюрьмы. Во время тюремного заключения, расследований, психиатрических клиник и судебных процессов герои сталкиваются лицом к лицу с чувством вины, потери и настоящими тюремными сроками, которые они считают несправедливыми.

Фильмы-фавориты конкурсной программы определяются зрительским голосованием, режиссерам присуждается денежная премия.

Некоммерческий фестиваль Watch Docs с 2015 года регулярно проходит в Минске и в регионах. Организаторы видят своей целью просвещение в области защиты прав человека и свобод, повышение уровня гражданской активности и содействие развитию и популяризации документального кино о правах человека.
 
Теги: Минск
 
 
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в галерее TUT.by прошло торжественное закрытие международного фестиваля документального кино о правах человека Watch Docs. Победителем назван фильм Александры Дынько...
 
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