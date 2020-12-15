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Где и как украсили столицу – сегодня, 15 декабря, включат иллюминацию

15.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Праздничная световая иллюминация заработает в Минске 15 декабря. В текущем году в столице помимо привычных мест появились новые участки иллюминации

Чем украсили город

Иллюминация в столице состоит более чем из 100 км иллюминационных линий, свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. световых мотивов, 300 световых конструкций и 64 объемных световых фигур.

Где появились новые конструкции



На Октябрьской площади разместили новые световые композиции в виде деревьев и сказочных персонажей. А вот привычные минчанам световые шары с Октябрьской площади переехали к «Чижовка-Арене».

В нынешнем году в Минске появились новые участки световой иллюминации: на ул. Орловской в районе Дворца Независимости, на путепроводе развязки ул. Маяковского и Денисовской, на транспортном кольце в районе ул. Ванеева и пр. Рокоссовского, на пересечении ул. Шпилевского и Игуменского тракта, на развязке пр. Дзержинского и Жукова. Также реконструировали световое оформление опор освещения на пр. Победителей от ул. Нарочанской до МКАД, пишет minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Праздничная световая иллюминация заработает в Минске 15 декабря. В текущем году в столице помимо привычных мест появились новые участки иллюминации
 
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