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Троих минчан, включая историка, осудили на сутки за празднование дня рождения во дворе
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Среди арестованных — известный историк, специалист по истории ВКЛ 18-го века Андрей Мацук.
Андрей Мацук на конференции в Вильнюсе. Фото из аккаунта в Фейсбуке Николая Волкова
Как сообщил Николай Волков, в пятницу 11 декабря на жителей дома 44 по улице Железнодорожной совершили настоящую облаву. В результате шестерых мужчин задержали. 14 декабря состоялся суд над троими задержанными, которых осудили по статье 23.34 и дали по 15 суток каждому.
— Але самая дзікасць у тым, што судзілі гэтых людзей за святкаванне дня нараджэння Андрэя Мацука ў двары іх дома тыдзень раней — у пятніцу 4 снежня, —
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