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Троих минчан, включая историка, осудили на сутки за празднование дня рождения во дворе

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Среди арестованных — известный историк, специалист по истории ВКЛ 18-го века Андрей Мацук.

Троих минчан, включая историка, осудили на сутки за празднование дня рождения во дворе

Андрей Мацук на конференции в Вильнюсе. Фото из аккаунта в Фейсбуке Николая Волкова

Как сообщил Николай Волков, в пятницу 11 декабря на жителей дома 44 по улице Железнодорожной совершили настоящую облаву. В результате шестерых мужчин задержали. 14 декабря состоялся суд над троими задержанными, которых осудили по статье 23.34 и дали по 15 суток каждому.

— Але самая дзікасць у тым, што судзілі гэтых людзей за святкаванне дня нараджэння Андрэя Мацука ў двары іх дома тыдзень раней — у пятніцу 4 снежня, — пишет Волков. — Такім чынам, сабрацца з сябрамі і суседзямі, каб адзначыць уласнае свята, у РБ цяпер — несанкцыянаванае мерапрыемства, якое дзяржава ніяк не можа сцярпець і гатова мабілізаваць дзясяткі «красаўцаў», каб учыніць паказальную аблаву і пакараць такіх «злачынцаў». Ну і «отягощающее обстоятельство» — паяданне торцікаў з выявай «Пагоні».

 
 
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