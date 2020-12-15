Итак, Байден: «В очередной раз в Америке верховенство закона, наша конституция и воля народа восторжествовали»

Источник материала: Салiдарнасць

Члены коллегии выборщиков подтвердили избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам.





В общей сложности за Байдена было отдано 306 голосов выборщиков, за действующего президента Дональда Трампа – 232 голоса. Для победы необходимо было набрать 270 голосов, сообщает ВВС .

Джо Байден заявил по итогам голосования коллегии выборщиков, что в США восторжествовала воля народа:

– В очередной раз в Америке верховенство закона, наша конституция и воля народа восторжествовали.

Инаугурация нового президента должна состояться 20 декабря.

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