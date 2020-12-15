|
Фотожабы: «Новая серия доктора Хаоса»
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.
Германия объявила локдаун с 16 декабря
Предыдущий выпуск:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)