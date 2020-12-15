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Огромные очереди на границе не исчезают

15.12.2020 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромные очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза не исчезают.

Огромные очереди на границе не исчезают

По данным Госпогранкомитета на 08:00, своего часа выехать из Беларуси ожидает почти 1900 большегрузных автомобилей:

Литва (более 1070)

  • «Каменный Лог» — более 430;          
  • «Бенякони» — более 270;       
  • «Котловка» — более 260;        
  • «Привалка» — более 110.

Польша (более 490)

  • «Брузги» — более 200; 
  • «Козловичи» — более 200;
  • «Берестовица» — более 90.

Латвия (более 330)

  • «Григоровщина» — более 170;          
  • «Урбаны» — более 160.
 
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Огромные очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза не исчезают.
 
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