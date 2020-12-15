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Огромные очереди на границе не исчезают
Источник материала: Навiны
Огромные очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза не исчезают.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, своего часа выехать из Беларуси ожидает почти 1900 большегрузных автомобилей:
Литва (более 1070)
Польша (более 490)
Латвия (более 330)
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Огромные очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза не исчезают.
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