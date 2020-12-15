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СМИ: родная сестра Кейт Миддлтон беременна

15.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сестра супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон вовсю догоняет старшую: по словам приближенных источников, Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэтьюс ждут ребенка.

© AP / Daniel Leal-Olivas
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Пиппа и Джеймс сочетались браком в 2017 году, и у пары уже подрастает сын Артур, которому недавно исполнилось два года. В настоящее время семья живет в предместье Лондона в доме за 22 миллиона долларов с шестью спальнями и рассматривает покупку дома побольше, в графстве Беркшир. И явно неспроста.

Как сообщило издание Page Six, 37-летняя Пиппа Миддлтон беременна: новостью поделился источник, приближенный к королевскому семейству. Также инсайдер заметил, что младшая сестра герцогини Кембриджской пребывает в приятном волнении.

"Это действительно фантастическая новость в этот невероятно тяжелый год. Пара и их родные просто на седьмом небе от счастья!", - добавил источник.

Напомним, что 2020 - действительно плодородный год для королевской семьи: внучка королевы принцесса Евгения и ее муж впервые станут родителями, а еще одна внучка назовет ребенка в честь COVID-19.

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Судя по словам инасайдеров, карантин и локдаун не прошел мимо и младшей представительницы семьи Миддлтон.
 
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