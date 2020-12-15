«Ночевать буду между небом и землей». История Елены и Артура, которые помогают бездомным

Источник материала: Tut.by

Елена Миндлин и Артур Тайворба познакомились на военном кладбище в марте 2018 года. Елена уже несколько лет помогала бездомным, а Артур как раз освободился из волковыской исправительной колонии и искал место для ночевки и денег на еду. Домой он вернуться не смог: мать выписала его из квартиры. Случайное знакомство переросло в дружбу и сотрудничество: сейчас Артур волонтерит в проекте «Автобус Добра », который женщина пытается запустить.

Про локации, где зимой ночуют бездомные, и о вере в то, что каждый человек достоин лучшей жизни, в материале TUT.BY





Елена считает, что жизнь человека — это самая ценная вещь на земле. Она удивляется, почему к бездомным в обществе относятся не по-человечески.

— Обзывают, надсмехаются, жестоко могут поступить в отношении бездомного. Говорят, что они сами выбрали такую жизнь, что они не хотят работать, пьют и так далее. Но, когда начинаешь с таким человеком разговаривать, то понимаешь, что все не так просто. Встречаются очень начитанные, умные люди, которые оказались в тяжелой ситуации, но не было кого-то, кто бы протянул руку помощи.

До встречи с Еленой все непросто было и в жизни Артура. Его родители развелись, и в восьмилетнем возрасте он оказался в интернате, будучи подростком попал в дурную компанию, а с ней подтянулся и определенной образ жизни.

— Крал, — честно признается мужчина, — мотался по тюрьмам, выходил — опять крал и в тюрьму. В этом мире я был, что называется, «наездами». Последний раз попал в колонию по криминальной статье на 13 лет. Освободился, приехал в Минск, оказалось, что мать меня из квартиры выписала, жить негде. Пришел в церковь, попросил у батюшки 5 рублей на еду. Недалеко от церкви познакомился с Леной. Она рассказала, что помогает бездомным, спросила, нужна ли помощь с документами, с поиском работы. Сказал, что нужна.

Артур может заниматься сбором мебели, получил профессию в колонии, работает на станках. Но когда уже с документами пошел в центр занятости, то столкнулся с неприятной новостью.

— Меня отправили по медикам, на флюорографии «тормознули», что-то им не понравилось. Получил направление в больницу в Боровлянах — оказалось рак легкого. Начались операции, кусок легкого отрезали, потом у меня началось загнивание и в отделение гнойной хирургии в 10-ю больницу перевели. Несколько лет по больницам мотался, а когда поправился (повезло, что метастаз не было в легких), то оформил инвалидность.





На военном кладбище около Александро-Невского храма, по словам Елены, часто можно встретить бездомных. Кто-то здесь просит денег, кто-то ночует, ставят палатки или закапываются в листья. Для тех, кто хочет сделать документы, получить одежду или получить другую помощь, она сделала «перевалочную базу» на улице Плеханова.

— Это просто комната в частном доме, — рассказывает женщина. — В доме три комнаты, одну из них хозяева сдавали, здесь стал жить Артур после выписки, к нему мы подселяли других бездомных, он присматривал за ними до тех пор, пока мы не придумывали, как помочь им дальше.

Комната обходилась Лене в 200 рублей, деньги на аренду она собирала по знакомым, платила из своей зарплаты (она работает журналистом в заводской газете МТЗ) или искала тех, кто готов помочь через интернет.

— Сами бездомные ничего не платили за жилье. Откуда у них деньги?! — делится Лена. — Пенсия по инвалидности — порядка 228 рублей, где ты в Минске жилье снимешь на эти деньги? Сейчас комнату мы потеряли, хозяева решили, что она нужна им для других целей. Поэтому помогать «новеньким» стало сложнее.

Вместе с Еленой и Артуром отправляемся к следующей локации — заброшенный дом на улице Уральской. Сейчас он заколочен.





— Жил я здесь сам, после того, как не стало комнаты в доме, а в последнее время сюда приводили бездомных вместе с волонтерами. Удобней, чтобы человек был в каком-то определенном месте, чтобы потом не бегать и не искать его по городу. Ведь его надо еще в баню отвезти, собрать для него продукты, а потом решить, куда ему дальше: на Лысую Гору в подворье монастыря или зарегистрироваться в Доме ночного пребывания на улице Ваупшасова, — рассказывает Артур.

Есть в копилке маленькой команды и свои истории успеха.

— Вышел репортаж на телевидении про мужчину, которого мы пристроили в приют при монастыре. Позвонила женщина, узнала одноклассника, попросила его контакт, мы их связали. Оказалось, что стоит пустым дом его родственников, он туда поехал, поселился, через неделю отвезли ему продуктов. Очень счастлив, жить в деревне ему нравится, понемногу возвращается к жизни — делится Елена.

Она добавляет, что помогать бездомным нужно комплексно. По ее мнению, Минску очень не хватает мобильного пункта помощи, поэтому она и решила запустить проект «Автобус Добра».





— Это будет специально оборудованный автобус, который будет разъезжать по улицам города. В нем будет горячая пища, одежда, средства гигиены и лекарства для бездомных. Еще они смогут проконсультироваться по вопросам восстановления документов, трудоустройства и так далее, — рассказывает Лена, — Такой автобус уже несколько лет ездит по улицам Санкт-Петербурга, и нам такой тоже очень нужен.

С идей запуска автобуса помощи бездомным Елена пошла на конкурс социальных проектов Social Weekend в том году. Проект поддержали меценаты и спонсоры конкурса, но пока собранной суммы не хватает на приобретение автобуса. Сейчас команда проекта готовится к Новому году, собирает консервы, чай, сахар, носки, перчатки, одноразовые станки для бритья для бездомных. 29 декабря волонтеры своим ходом отвезут необходимое в приюты.

— Куда сегодня на ночь собираетесь? — спрашиваем у Артура.

— Ночевать буду между небом и землей (смеется). Есть один знакомый, обещал пустить, если получится, то у него переночую, если нет, то на вокзале.





На вокзале несколько точек, где Артур уже ночевал: в центральном зале ожидания и в зале ожидания на третьем этаже около кафе.

— Здесь хорошо, тепло, правда, часто могут погнать, а людей пережидает здесь много, — Артур идет мимо рядов кресел и указывает на «ожидающих поезда»:

— Вот наш клиент, и вот, и вот! На улице — минус. Где-то же им надо согреваться.

Артур присаживается на одно из кресел.

— На свободе лучше, чем в тюрьме, конечно, но жизнь после нее устроить очень непросто. Стараться надо, работу искать, а если ты даже здоров, то пойди работу найди, стереотипов много относительно нас. А человеку на улице нужен какой-то лучик надежды, веры, доброе слово, рассказать, подсказать, что и как устроено. В меня поверила Лена, она не дает мне опуститься, снова начать воровать. Если бы не она, и если бы не волонтерство, то, наверное, я бы сейчас снова «парился» в других местах.

Если вы хотите помочь проекту «Автобус добра», то можете позвонить по номеру 80 293 097 978 (Елена), написать на электронную почту elena. mindlin@mail.ru