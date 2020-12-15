Volvo наладит выпуск электродвигателей в Швеции

Источник материала: Tut.by

Компания Volvo будет собирать электродвигатели на своем заводе по производству силовых агрегатов в шведском городе Шёвде, также к середине текущего десятилетия планируется наладить полное собственное производство электродвигателей. В ближайшие годы компания выделит на эти цели 68 миллионов евро.





На первом этапе на заводе в Шёвде будет осуществляться только сборка электродвигателей. На более позднем компания планирует полностью реализовать производственный процесс электродвигателей. Остальные виды деятельности на заводе двигателей в Шёвде, ориентированные на производство ДВС, будут переданы отдельной дочерней компании — Powertrain Engineering Sweden (PES). Как сообщалось ранее, PES планируется объединить с производством двигателей внутреннего сгорания Geely.





Собственная разработка электродвигателей даст возможность инженерам дополнительно оптимизировать электродвигатели и всю электрическую трансмиссию новых Volvo. Такой подход позволит добиться дальнейшего повышения энергоэффективности и общей производительности.

Ранее в этом году Volvo объявила , что инвестирует значительные средства в собственное проектирование и разработку электродвигателей для своих моделей следующего поколения. В настоящий момент проектирование и разработка электродвигателей компании происходят в Гетеборге и в Шанхае. Напомним, что 50% продаж Volvo к 2025 году должны приходиться на электромобили, остальное — на гибриды.