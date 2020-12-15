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Volvo наладит выпуск электродвигателей в Швеции
Источник материала: Tut.by
Компания Volvo будет собирать электродвигатели на своем заводе по производству силовых агрегатов в шведском городе Шёвде, также к середине текущего десятилетия планируется наладить полное собственное производство электродвигателей. В ближайшие годы компания выделит на эти цели 68 миллионов евро.
На первом этапе на заводе в Шёвде будет осуществляться только сборка электродвигателей. На более позднем компания планирует полностью реализовать производственный процесс электродвигателей. Остальные виды деятельности на заводе двигателей в Шёвде, ориентированные на производство ДВС, будут переданы отдельной дочерней компании — Powertrain Engineering Sweden (PES). Как сообщалось ранее, PES планируется объединить с производством двигателей внутреннего сгорания Geely.
Собственная разработка электродвигателей даст возможность инженерам дополнительно оптимизировать электродвигатели и всю электрическую трансмиссию новых Volvo. Такой подход позволит добиться дальнейшего повышения энергоэффективности и общей производительности.
Ранее в этом году Volvo
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Компания Volvo будет собирать электродвигатели на своем заводе по производству силовых агрегатов в шведском городе Шёвде, также к середине текущего десятилетия...
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