Источник материала: Хартия'97

Американский генерал: Россия является государством, приходящим в упадок 15.12.2020, 9:09

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США рассказал о расстановке сил в мире.

В списке усиливающихся угроз для стратегических интересов США Пентагон ставит на первое место Китай, о чем на этой неделе заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark A. Milley), выступая на заседании совета комитета. Затем он побеседовал с шефом вашингтонского бюро издания The Wall Street Journal о вызовах, с которыми в настоящее время сталкиваются американские военные (перевод — inosmi.ru ).

— Вызовы безопасности США бывают разных видов. Как бы вы их охарактеризовали?

— Двояко. Мы часто проводим анализ по оценке рисков. Обычно мы смотрим на ситуацию с традиционной государственной точки зрения, согласно которой противник создает проблемы национальной безопасности сухопутным войскам, военно-морским силам, военно-воздушным силам и так далее.

Национальная оборонная стратегия была написана несколько лет назад. Это хороший документ. В нем перечислены вызовы США и названы Китай, Россия, Северная Корея, Иран и террористы, или боевые террористические организации. Есть и другие вызовы, которые вполне могут войти в этот перечень в будущем.

Китай создает очень сильную и боеспособную армию. У них есть план. Они хотят к середине 2030-х годов стать равными по мощи США, а к середине столетия получить такой военный потенциал, чтобы иметь возможность разгромить Соединенные Штаты в случае вооруженного конфликта. Поэтому я бы сказал, что это самый важный вызов, но не единственный. Я бы не стал относить Китай к категории врагов. Я вообще против использования такого термина в отношении страны, с которой мы не ведем военный конфликт. Но это определенно серьезный вызов безопасности США как сегодня, так и в предстоящие годы.

— Директор национальной разведки Джон Рэтклифф недавно написал: «Китай сегодня представляет самую большую со времен Второй мировой войны угрозу Америке и самую большую угрозу демократии и свободе».

— Он хочет стать полноправным участником процесса составления правил и хочет сам составлять эти правила, очевидно, на благо собственных национальных интересов. В этом и состоит вызов. Как в будущем США выстраивать отношения с другими странами и с Китаем, чтобы это не привело к вооруженному конфликту?

Мы не хотим, чтобы соперничество великих держав вылилось в войну великих держав. Это будет катастрофа мирового масштаба. Мы хотим, чтобы это осталось соперничеством великих держав. Лучшим другом он не станет, но это не значит, что он должен быть врагом. Поэтому в перспективе у нас должно быть достаточно военной и экономической мощи, достаточно союзников, чтобы мы могли добиваться желаемых результатов, что касается Китая, не переходя при этом Рубикон и не начиная вооруженный конфликт. Для этого потребуется утонченная дипломатия высокого уровня.

— Считаете ли вы, что Китай близок к достижению военного паритета с США?

— Они создали очень сильную экономику, и они вкладывают много денег в развитие своих вооруженных сил.

Они развивают свои вооруженные силы по всем направлениям, в космосе, киберпространстве, в воздухе, на море и на суше. Они создают океанский флот. Они создали подводный флот, флот уровня рода войск. Они создают авианосцы. У них есть истребители четвертого и пятого поколения.

Они создали очень современную систему противоракетной обороны, у них есть средства воспрещения доступа и маневра. Они создали значительную космическую группировку, у них имеются очень и очень хорошие средства для ведения кибервойн. Короче говоря, Китай на сегодня создал мощные вооруженные силы.

При всех прочих равных условиях, хотя все условия никогда не бывают равными — но если ситуация будет развиваться так же, Китай в будущем сможет выйти на один уровень с США, правда, конкретные сроки я бы называть не стал.

Есть определенные области, где Китай очень быстро продвигается вперед. Искусственный интеллект, гиперзвук, многое из того, что они делают в космосе и киберпространстве.

Так что некоторые вещи они делают очень быстро. Они вносят изменения в свою доктрину. Они совершенствуют боевую подготовку и обучение. В этой области многое усовершенствовано. Мы видим, как Китай наращивает потенциал и проводит учения в Южно-Китайском море, в Восточно-Китайском море, как он расправляет плечи, превращаясь в мировую державу. В этом нет сомнений. Что касается паритета и превосходства, то я бы обсудил это в ходе другой, более засекреченной дискуссии. Но они определенно продвигаются вперед по этому направлению.

— Вы упоминали Россию. Каков стратегический план Владимира Путина? Представляет ли он сейчас угрозу для нас и для Европы?

— Короткий ответ — да. Думаю, они являются проблемой в сфере безопасности, но этот вызов по своему характеру и масштабам отличается от китайского.

В общем стратегическом смысле Россия является государством, приходящим в упадок. Конечно, у нее есть мощные стратегические силы и ядерные средства. Российские вооруженные силы очень хороши. В этом нет сомнений. А еще они — большие оппортунисты. Они изыскивают способы для применения своих возможностей таким образом, чтобы вернуть себе статус авторитетной великой державы. Да, это вызов. Это угроза. Россию никто не должен недооценивать. У нее очень мощные кибернетические возможности. Они хороши в космосе, у них хорошие и солидные ВВС, ВМС и сухопутные войска.

Экономика у них в затруднительном положении по многим причинам, но на макроуровне они способны создавать и экспортировать продукцию энергетического сектора, такую как нефть и газ, а также оружие и так далее. У них очень боеспособная армия, профессиональная армия. Довольно маленькая по сравнению с тем, что было у Советского Союза, но очень и очень боеспособная.

И Россия на самом деле является великой державой. Это несомненно, если посмотреть на ее потенциал. Но в 90-е годы многое произошло. Была разрушена стена — и сам Путин говорит о падении стены как об одной из величайших катастроф прошлого века.

Так что вопрос во многом о чувстве собственного достоинства России. Вопрос также о российских интересах. И если говорить откровенно, то русские как нация многого боятся, потому что у них нет природных границ. Поэтому они разрабатывают системы, чтобы решить эту уникальную особенность и обеспечить свою национальную безопасность.

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