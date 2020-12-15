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Под Минском выделили элитный участок для строительства виллы бизнесмена из ОАЭ

15.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Под Минском выделили элитный участок для строительства виллы бизнесмена из ОАЭ

  • 15.12.2020, 9:04
Под Минском выделили элитный участок для строительства виллы бизнесмена из ОАЭ

Площадь подаренной земли — более 130 соток.

Власти выделили участок в 1,3 гектара на берегу Минского моря компании «Эмирейтс Блю Скай» для строительства и обслуживания резиденции, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси. На этом месте планируют построить виллу для арабского бизнесмена Мухаммеда Али аль-Аббара, сообщает tut.by.


Фото: TUT.BY

В октябре СМИ писали, что арабский бизнесмен Мухаммед аль-Аббар, который собрался создать на севере Минска «умный город», решил обзавестись и собственным домом в Беларуси. Построить его захотели по соседству с «Родовым гнездом» Алексея Олексина на Минском море, возле Семково.

И вот в конце ноября Миноблисполком выделил участок в 1,3 гектара (130 соток), а Минрайисполком передал его в аренду компании «Эмирейтс Блю Скай», председателем правления которой является Мухаммед Али аль-Аббар. Примерные границы этой земли такие:


Участок передан в аренду «Эмирейтс Блю Скай» на 99 лет — до 25 ноября 2119 года. Годовая арендная плата — 2595,45 рублей. Вот так этот участок выглядел в октябре:


Фото: TUT.BY

По словам источников портала, тут планируют построить двухэтажную виллу. Она может быть такой:



В этом доме предполагаются не только жилые комнаты, но и бассейн, спортзал, а также гараж на четыре машины.

Отметим, что здесь не только живописное место, но и хорошая и выгодная локация. Сюда уже проложили дорогу и сделали новый пирс, к которому можно швартовать даже яхты. Всем этим занимался Алексей Олексин, который строит рядом свое «Родовое гнездо».


Фото: TUT.BY

Кто такой Мухаммед Али аль-Аббар?

Мухаммед Али аль-Аббар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его называют ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл» и построила знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», имеющий статус самого высокого в мире сооружения.


Фото: TUT.BY

Кроме того, Мухаммед Али аль-Аббар является председателем правления ООО «Эмирейтс Блю Скай», которое входит в структуру «Дана Холдингз» и будет выступать заказчиком строительства «Северного берега» в Минске. Эта же компания была заказчиком топографической съемки для «Северной резиденции» на берегу Минского моря.

«Эмирейтс Блю Скай» — это переименованная в начале 2020 года для привлечения инвестиций компания «Зомекс Инвестмент». Предполагалось, что в новую структуру войдет новый (арабский) капитал. Учреждена же эта компания двумя кипрскими офшорами.

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Теги: Минск
 
 
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