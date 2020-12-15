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Стачка все больше охватывает Белорусскую железную дорогу
Источник материала: Хартия'97
Стачка все больше охватывает Белорусскую железную дорогу
Железнодорожники присоединяются к Национальной забастовке.
Еще один работник Белорусскую железной дороги присоединился к стачке и требует отставки Лукашенко, сообщает телеграм-канал
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Железнодорожники присоединяются к Национальной забастовке.
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