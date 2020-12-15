Источник материала: Хартия'97

Жизнь в Беларуси обходится все дороже 15.12.2020, 8:51

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В любых непонятных ситуациях белорусы покупают доллары.

Согласно свежим данным статистики, потребительские цены в Беларуси за год выросли на 6,6%, хотя правительство планировало пятипроцентный рост. Власти утверждают, что причина в подорожавшем импорте, однако рекордсменом по росту цен оказались регулируемые государством цены. Вклад в финансовую нестабильность вносит и политический кризис, пишет «Независимая газета» .

Согласно данным статистики, потребительские цены в Беларуси за 11 месяцев выросли на 6,1%, а в годовом выражении (ноябрь 2019-го к ноябрю 2020-го) на 6,6%. Это рекорд за последние четыре года. Этот показатель правительство планировало удержать на уровне 5%. Впрочем, на фоне политического кризиса, снизившего актуальность экономических проблем, премьер-министр Роман Головченко заявлял, что приемлемой будет считаться любая однозначная цифра годовой инфляции.

Меньше всего за год подорожало продовольствие – на 5,1%. Непродовольственные товары выросли в цене на 8,1%, услуги – на 7,4%. Однако в ноябре продукты питания дорожали больше всего – плюс 1%, тогда как непродовольственные прибавили в цене 0,4%, а услуги – 0,5%. Всего за ноябрь потребительские цены в Беларуси выросли на 0,7%.

В ноябре сезонно дорожали овощи – на 13,31%. Помидоры выросли в цене на 30,15%, огурцы – на 20,14%, сладкий перец – на 8,54%. На 15,61% стал дороже виноград, хотя в фрукты в большинстве своем дешевели: цитрусовые – на 5,57%, яблоки – на 3,71%. Дешевели свекла (на 3,1%) и чеснок (на 3,54%), дорожали яйца (на 5,24%), мясо и мясные продукты (0,52%), рыба и рыбопродукты (на 0,34%), молоко и молокопродукты (на 0,82%), хлеб (0,49%). Дороже стали алкоголь и табак – на 0,45 и 0,62% соответственно.

В официальном комментарии Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утверждало, что «ускорение потребительских цен в годовом выражении на 0,4 процентного пункта во многом обусловлено удорожанием за последние 12 месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта (прежде всего за счет ослабления белорусского рубля и неблагоприятной внешней конъюнктуры)». В пример приводится, например, растительное масло, подорожавшее на 24,2%, электротовары – на 13,4%, телевизоры – на 7,1%, моющие средства – на 9,4%.

Однако сам МАРТ констатирует, что те цены, которые контролирует государство, тоже росли быстрее, чем изначально планировало правительство – плюс 6,5%. Услуги ЖКХ подорожали на 7,4%, и в частности отопление на 7,1%, услуги пассажирского транспорта – на 9,7%, связи – на 3,4%, а сотовой связи – на 4%. Рекордсмен по росту цен – услуги страхования личного транспорта: плюс 33,3%.

Уровень цен – это важный социально-экономический показатель, который население ощущает на своем кошельке и на который реагирует. В прежние времена, когда экономическое ускорение власти стимулировали с помощью денежной эмиссии, сдерживать инфляцию приходилось административными методами. В последние годы проведения жесткой денежно-кредитной политики власти могли себе позволить не прибегать к этому методу. Сейчас, когда в принципе «не до законов» (по словам Александра Лукашенко), тем более не до экономических законов. Судя по заявлениям властей, сдерживать цены, чтобы не усугублять социальное недовольство, власть планирует старыми «проверенными» административными методами.

Напомним, что первый виток роста цен в Беларуси наблюдался еще весной. Это было связано в том числе с началом пандемии и ростом спроса на определенные группы товаров. Второй скачок инфляции начался в августе и был связан с президентскими выборами. Белорусы еще накануне основного дня голосования на президентских выборах не ожидали от них ничего хорошего, хотя и не могли предположить того, что сейчас происходит в стране. В любых непонятных ситуациях белорусы покупают доллары. Так было и в августе. Спрос на иностранную валюту привел к ослаблению белорусского рубля почти на 10%, а попытки государства поддержать отечественную валюту стоили потери 1,4 млрд долл. из золотовалютных резервов.

Эксперты напоминают, что административное регулирование цен может привести к дефициту некоторых товаров, еще большему ухудшению бизнес-климата. «Уроки прошлого говорят о том, что тотальный контроль над ценами приводит к исчезновению товаров с полок магазинов», – говорит научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова. «Если государство хочет помочь малоимущим гражданам, то в странах с рыночной экономикой это делается путем предоставления адресных выплат людям с невысоким доходом», – напоминает академический директор BEROC Екатерина Борнукова. Эксперт также говорит о том, что дальнейшего роста цен стоит ожидать в том случае, если правительство все же прибегнет к денежной эмиссии для стимулирования экономической активности.

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