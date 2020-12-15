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«Они делали совсем дурацкие ошибки»: как вычислили причастных к отравлению Навального сотрудников ФСБ

15.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Они делали совсем дурацкие ошибки»: как вычислили причастных к отравлению Навального сотрудников ФСБ

  • 15.12.2020, 8:40
  • 2,596
«Они делали совсем дурацкие ошибки»: как вычислили причастных к отравлению Навального сотрудников ФСБ
Алексей Навальный

Рассказ главного редактора издания The Insider.

The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили совместное расследование об отравлении политика Алексея Навального. По данным изданий, к покушению причастны восемь сотрудников ФСБ, все они — из секретного подразделения ведомства, которое работает под прикрытием Института криминалистики спецслужбы. Расследователи выяснили, что за два месяца до происшествия в Томске на Навального пытались совершить еще одно покушение в Калининграде, в ходе которого пострадала его жена Юлия. Журналисты «Дождя» поговорили с Романом Доброхотовым, одним из авторов расследования, главным редактором издания The Insider.

Это расследование стало продолжением предыдущей работы The Insider и Bellingcat, которая началась с отравления в Солсбери, рассказал Доброхотов (издания выпустили совместное расследование о научном центре «Сигнал»: по данным, The Insider и Bellingcat он может заниматься производством «Новичка» в России»). Было как минимум две попытки отравления Навального — одна в Калининграде, другая в Томске, скорее всего, были и попытки за два года до этого, отметил главный редактор The Insider.

По его словам, сотрудники ФСБ, о которых идет речь в расследовании, начали слежку за Навальным еще несколько лет назад, они постоянно созванивались с работниками научного центра «Сигнал», а также у них было около 40 перелетов в те же города и в такое же, что и у Навального, но они пользовались другими рейсами.

«Яд был нанесен, скорее всего, на предмет одежды Навального, когда он отсутствовал в номере. Эти несколько часов, когда он ходил купаться. Мое предположение, что это могла быть одежда, которую он сдавал в химчистку», — рассказал Доброхотов.

«Мы сами задаем вопрос, почему когда мы начали делать подобные расследования и показали, что можно использовать метаданные переговоров для того, чтобы выяснить передвижения людей и так далее, почему они не поменяли modus operandi», — отметил главред The Insider. Хотя он тут же добавил, что все-таки сотрудники ФСБ стали использовать сим-карты для секретных операций: «Однако опять же, это довольно глупо».

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