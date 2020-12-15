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«Они делали совсем дурацкие ошибки»: как вычислили причастных к отравлению Навального сотрудников ФСБ
Источник материала: Хартия'97
«Они делали совсем дурацкие ошибки»: как вычислили причастных к отравлению Навального сотрудников ФСБ
Рассказ главного редактора издания The Insider.
The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили
Это расследование стало продолжением предыдущей работы The Insider и Bellingcat, которая началась с отравления в Солсбери, рассказал Доброхотов (издания выпустили совместное расследование о научном центре «Сигнал»: по данным, The Insider и Bellingcat он может заниматься производством «Новичка» в России»). Было как минимум две попытки отравления Навального — одна в Калининграде, другая в Томске, скорее всего, были и попытки за два года до этого, отметил главный редактор The Insider.
По его словам, сотрудники ФСБ, о которых идет речь в расследовании, начали слежку за Навальным еще несколько лет назад, они постоянно созванивались с работниками научного центра «Сигнал», а также у них было около 40 перелетов в те же города и в такое же, что и у Навального, но они пользовались другими рейсами.
«Яд был нанесен, скорее всего, на предмет одежды Навального, когда он отсутствовал в номере. Эти несколько часов, когда он ходил купаться. Мое предположение, что это могла быть одежда, которую он сдавал в химчистку», — рассказал Доброхотов.
«Мы сами задаем вопрос, почему когда мы начали делать подобные расследования и показали, что можно использовать метаданные переговоров для того, чтобы выяснить передвижения людей и так далее, почему они не поменяли modus operandi», — отметил главред The Insider. Хотя он тут же добавил, что все-таки сотрудники ФСБ стали использовать сим-карты для секретных операций: «Однако опять же, это довольно глупо».
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«Они делали совсем дурацкие ошибки»: как вычислили причастных к отравлению Навального сотрудников ФСБ
Рассказ главного редактора издания The Insider.
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