Источник материала: Хартия'97

«Рано или поздно, но неотвратимо, силовики скормят Лукашенко белорусскому народу» 15.12.2020, 8:35

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Фото: AP

От Таракана в стране уже ничего не зависит.

Белорусская революция уже стала пунктом международной повестки, событием 2020 года и вошла в историю, как народное восстание против фашистского режима Лукашенко, пишет на сайте politoboz.com политолог Андрей Суздальцев.

Главной проблемой для властей сейчас являются не уличные протесты и террор силовиков, от которого население просто осатанело, а ненависть, которую испытывают друг к другу два лагеря, на которые расколол страну своим террором Лукашенко.

Понятно, что добром национальный раскол уже не закончится, так как сторонники Лукашенко в запале иногда натравливают силовиков на своих соседей и даже родственников.

Попутно куда-то исчез миф, десятилетиями с упоением распространяемый белорусскими властями, о рабской толерантности белорусского народа.

Вторым фактором, изменившим страну, можно назвать морально-нравственное очищение белорусского общества .

Индикатором ослабления политического статуса Лукашенко стало снижение интереса к его риторике. Он стал неинтересен… От него ничего не зависит.

Третьим фактором, заметно изменившим образ белорусского руководства, можно считать радикальное изменение статуса главы исполнительной власти Республики Беларусь. С августа, когда легитимность шестого срока Лукашенко признали РФ, КНР и далее, но не белорусский народ, формально действующий белорусский правитель оказался заложником силовых ведомств. Режим стал более тоталитарным и силовым, т.е. сейчас в Беларуси функционирует фашистская государственная система по примеру Румынии, Венгрии, Финляндии в 1940-х годах прошлого века.

Иными словами, если раньше Лукашенко мог контролировать силовиков, которые, в свою очередь, ему подчинялись, то сейчас получается, что силовики контролируют Лукашенко. Это такой аттракцион в цирке: «Человек в клетке с тиграми», который будет иметь успех только в том случае, если за спиной «человека» стоит кто-то, вооруженный до зубов и с ведром мяса. Иначе «тигры» сожрут самонадеянного «укротителя», как говорится, без соли. Читатель, надеюсь, понимает, кто есть кто в этом цирковом номере, но на самом деле так и функционируют фашистские хунты.

Другое дело, что мы должны понимать, что хунта гарантированно «съест» Лукашенко, если она вдруг поймет, то России действующий белорусский президент не нужен. Рано или поздно, надеясь на снятие обвинений в терроре, силовики попытаются сами опереться на Москву. Более того, у них есть для этого возможности … Иными словами, нет никаких сомнений, что рано или поздно, но неотвратимо, белорусские силовики скормят Лукашенко мечтающему о мести народу. Понятно, что данный переворот, а это именно переворот, будет воспринят белорусским народом в формате общенародного праздника, а силовики начнут с огромным удовольствием искать и тиранить уже деятелей режима Лукашенко.

В истории можно найти примеры такого рода переворотов. К примеру, в 1974 году подпольная группировка «Движение капитанов» из португальской армии, столетиями проводившей геноцид в Анголе и Мозамбике, свергла авторитарный режим в Лиссабоне и организовала «революцию гвоздик». При этом стоит напомнить, что свергнутый режим Салазара десятки лет опирался на монолитную поддержку НАТО и США, что его не спасло… Вашингтон мгновенно установил контакты с новой властью в Лиссабоне.

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