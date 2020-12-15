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Бело-красно-белый флаг подняли над одной из самых высоких точек Минска

15.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бело-красно-белый флаг подняли над одной из самых высоких точек Минска

  • 15.12.2020, 8:22
  • 2,903
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Прекрасно работают белорусские партизаны.

Прекрасное зрелище. В одном из районов Минска на самой высокой точке появился бело-красный-белый флаг. Сегодня утром его увидят все, кто живет рядом, кто будет идти мимо, кто будет ехать на работу или учебу, пишет телеграм-канал UsyLukashenko.

Чем активнее кто-то снимает и крадет флаги, тем активнее работают настоящие белорусские партизаны.

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Теги: Минск
 
 
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