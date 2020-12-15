Источник материала: Хартия'97

Бело-красно-белый флаг подняли над одной из самых высоких точек Минска 15.12.2020, 8:22

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Прекрасно работают белорусские партизаны.

Прекрасное зрелище. В одном из районов Минска на самой высокой точке появился бело-красный-белый флаг. Сегодня утром его увидят все, кто живет рядом, кто будет идти мимо, кто будет ехать на работу или учебу, пишет телеграм-канал UsyLukashenko .

Чем активнее кто-то снимает и крадет флаги, тем активнее работают настоящие белорусские партизаны.

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