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«Белые халаты» рассказали, как в могилевской больнице готовятся к визиту Лукашенко
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По информации телеграм-чата медиков, во вторник Лукашенко приедет в Могилевскую областную больницу на улице Бялыницкого-Бирули.
Сообщается, что он посетит отделение кардиологии, в котором сейчас лечат ковидных пациентов.
— Вчера были тренировки, сотрудники госбезопасности проверяли все углы больницы, —
Медики сообщают, что сейчас в больнице убирают территорию, запретили приезжать на своих автомобилях. Сотрудников обязали появляться на территории больницы только с паспортами.
В чате медиков подчеркивают, что это не та больница, где сломаны КТ-аппараты и недостаток работающей диагностической аппаратуры.
В понедельник Александр Лукашенко
В больнице Александр Лукашенко
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«Сотрудники госбезопасности проверяли все углы больницы».
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