«Белые халаты» рассказали, как в могилевской больнице готовятся к визиту Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

По информации телеграм-чата медиков, во вторник Лукашенко приедет в Могилевскую областную больницу на улице Бялыницкого-Бирули.

Сообщается, что он посетит отделение кардиологии, в котором сейчас лечат ковидных пациентов.

— Вчера были тренировки, сотрудники госбезопасности проверяли все углы больницы, — пишут «Белые халаты». — Информация подтверждена сотрудником, однако изменения все равно могут быть.

Медики сообщают, что сейчас в больнице убирают территорию, запретили приезжать на своих автомобилях. Сотрудников обязали появляться на территории больницы только с паспортами.

В чате медиков подчеркивают, что это не та больница, где сломаны КТ-аппараты и недостаток работающей диагностической аппаратуры.

В понедельник Александр Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу в Минске. При входе в медучреждение он снова, судя по фото, был без маски. Как и все его окружение.

В больнице Александр Лукашенко помог напоить водой пациентку , а потом попросил ее созвониться с ним после выздоровления.

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