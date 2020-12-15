ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белые халаты» рассказали, как в могилевской больнице готовятся к визиту Лукашенко

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

По информации телеграм-чата медиков, во вторник Лукашенко приедет в Могилевскую областную больницу на улице Бялыницкого-Бирули.

Сообщается, что он посетит отделение кардиологии, в котором сейчас лечат ковидных пациентов.

— Вчера были тренировки, сотрудники госбезопасности проверяли все углы больницы, — пишут «Белые халаты». — Информация подтверждена сотрудником, однако изменения все равно могут быть.

Медики сообщают, что сейчас в больнице убирают территорию, запретили приезжать на своих автомобилях. Сотрудников обязали появляться на территории больницы только с паспортами.

В чате медиков подчеркивают, что это не та больница, где сломаны КТ-аппараты и недостаток работающей диагностической аппаратуры.

В понедельник Александр Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу в Минске. При входе в медучреждение он снова, судя по фото, был без маски. Как и все его окружение.

В больнице Александр Лукашенко помог напоить водой пациентку, а потом попросил ее созвониться с ним после выздоровления.

Цинизм дня. Как власти на словах и на деле пекутся о здоровье белорусов

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сотрудники госбезопасности проверяли все углы больницы».
 
Новости дня
Новости разные
 
Драматург: «Это Россия, сынок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика