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Драматург: «Это Россия, сынок»

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский сценарист – о расследовании Навального о своем отравлении.

– Начал смотреть и захотел бросить на половине. Не потому что оно длинное (50 минут), не потому что оно скучное (совсем нет). А потому что оно дико неприятное, тошнотворное и убедительное, – пишет драматург Гоголь-центра Валерий Печейкин. – Признаюсь, чем дольше развивалось «дело блогера Навального», тем чаще я ставил слово «отравление» в кавычки. Я и до сих пор не все понимаю и не всему верю. Например, не понимаю, почему ему дали улететь в Берлин. Как говорил один немецкий философ: отравленного – трави.

И вот сегодня вышло расследование: с именами, фотографиями, схемами, биллингами, причинно-следственными связями. Смотришь и реально тошнит. Сначала от самих лиц-бульдозеров. Но лица-то ладно!.. (Сам красавец!) Блевать хочется от того, как это расследование начинается. От того, что делает его возможным – все перелеты и биллинги слиты самими же ментами. Все наши данные мгновенно продаются. Вы полетели – продали, позвонили – продали, купили чесночные хлебцы в «Крошке-картошке» – продали еще раз.

Драматург: «Это Россия, сынок»

Возможный состав оперативной группы. Фото navalny.com

Навальный не только расследует коррупцию, но и само расследование возможно благодаря коррупции. А еще тому, что жены фсбшников хреначат в ВК совместные фотки...

Думаю, что сейчас все упомянутые товарищи плюс Песков сидят и смотрят. И только сегодня, наконец, понимают весь схематоз: пал палычей, иван иванычей, кто, кому, когда, как.

В конце расследования остается мрачное чувство. Как начинающий бариста хотел нарисовать сердечко, а получилась пенная жопа. Это чувство дисквалификации патриотизма. Ведь если бы Навального отравили как Джеймса Бонда: красивыми бестиями, бокалом бароло-86-года. А вот ***.

Это ФГУП НЦ «Сигнал».

Это Россия, сынок.

***

Расследование оппозиционного российского политика, которое было опубликовано накануне, уже посмотрели более 4,5 млн человек.

 
 
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Известный российский сценарист – о расследовании Навального о своем отравлении.
 
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