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Драматург: «Это Россия, сынок»
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный российский сценарист – о расследовании Навального о своем отравлении.
– Начал смотреть и захотел бросить на половине. Не потому что оно длинное (50 минут), не потому что оно скучное (совсем нет). А потому что оно дико неприятное, тошнотворное и убедительное, –
И вот сегодня вышло расследование: с именами, фотографиями, схемами, биллингами, причинно-следственными связями. Смотришь и реально тошнит. Сначала от самих лиц-бульдозеров. Но лица-то ладно!.. (Сам красавец!) Блевать хочется от того, как это расследование начинается. От того, что делает его возможным – все перелеты и биллинги слиты самими же ментами. Все наши данные мгновенно продаются. Вы полетели – продали, позвонили – продали, купили чесночные хлебцы в «Крошке-картошке» – продали еще раз.
Навальный не только расследует коррупцию, но и само расследование возможно благодаря коррупции. А еще тому, что жены фсбшников хреначат в ВК совместные фотки...
Думаю, что сейчас все упомянутые товарищи плюс Песков сидят и смотрят. И только сегодня, наконец, понимают весь схематоз: пал палычей, иван иванычей, кто, кому, когда, как.
В конце расследования остается мрачное чувство. Как начинающий бариста хотел нарисовать сердечко, а получилась пенная жопа. Это чувство дисквалификации патриотизма. Ведь если бы Навального отравили как Джеймса Бонда: красивыми бестиями, бокалом бароло-86-года. А вот ***.
Это ФГУП НЦ «Сигнал».
Это Россия, сынок.
***
Расследование оппозиционного российского политика,
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Известный российский сценарист – о расследовании Навального о своем отравлении.
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