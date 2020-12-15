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Белорусские оппозиционеры не смогли говорить на белорусском на слушаниях в Европарламенте

15.12.2020 09:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представителей белорусский оппозиции попросили говорить по-русски или по-английски на слушаниях в Европарламенте, поскольку у евродепутатов возникли проблемы с переводом белорусского языка.

Это произошло в понедельник на торжественных слушаниях Европарламента, посвященных награждению руководства протестного движения Беларуси премией Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова 2020 года, передает ТАСС.

Первые четверо представителей оппозиции выступали на русском или на английском языках. Затем, руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий начал свое выступление по-белорусски, однако перевода (слушания переводились на 12 языков Евросоюза и на русский) не последовало.

Уже через минуту его попросил прерваться председательствующий евродепутат Тома Тобе, заявив о технических проблемах с переводом. Трижды Беляцкий пытался возобновить речь на белорусском языке, однако перевод так и не заработал, в результате его попросили перейти на русский или на английский.

"Первый блин комом. Белорусская речь в Европарламенте пока не идет. Я тогда по-русски буду говорить", - заключил Беляцкий.

 
 
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Представителей белорусский оппозиции попросили говорить по-русски или по-английски на слушаниях в Европарламенте, поскольку у евродепутатов возникли проблемы с...
 
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