Что главное для Светланы Тихановской? Интервью с Франаком Вячоркой

"Белсат" Владимира Мацкевича с советником Светланы Тихановской – Франаком Вячоркой. Об этом и другом – в «Беседе» телеканалас советником





Ведущий «Беседы» Владимир Мацкевич задает Франаку Вячорке ряд неудобных вопросов, чтобы окончательно расставить точки над «і». Например, в вопросе, не сформировался ли за границей новое «правительство в изгнании».





«Центр революции так или иначе должен оставаться в Беларуси. Те офисы, центры, которые возникли в Вильнюсе и Варшаве, имеют единственную цель – вкачивать энергию, силы в тех, кто остается в Беларуси и продолжает борьбу. Если не будет этой уличной борьбы, то не будет и революции, не будет смысла в этих правительствах и центрах в изгнании», – высказался гость студии.





«Нам нужно сделать революцию с наименьшими потерями. И если мы можем совершить какое-то действие, которое приведет к меньшим арестам или меньшим репрессиям, тем лучше. Главное, чтобы мы к революции шли», –высказался Франак Вячорка, отвечая на вопрос Владимира Мацкевича о новых формах протеста.



