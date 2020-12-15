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Что главное для Светланы Тихановской? Интервью с Франаком Вячоркой

15.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему не существует «правительства в изгнании» и как Светлана Тихановская реагирует на обвинения в том, что она «проект Кремля»?

 Об этом и другом – в «Беседе» телеканала "Белсат" Владимира Мацкевича с советником Светланы Тихановской – Франаком Вячоркой.

Ведущий «Беседы» Владимир Мацкевич задает Франаку Вячорке ряд неудобных вопросов, чтобы окончательно расставить точки над «і». Например, в вопросе, не сформировался ли за границей новое «правительство в изгнании».

«Центр революции так или иначе должен оставаться в Беларуси. Те офисы, центры, которые возникли в Вильнюсе и Варшаве, имеют единственную цель – вкачивать энергию, силы в тех, кто остается в Беларуси и продолжает борьбу. Если не будет этой уличной борьбы, то не будет и революции, не будет смысла в этих правительствах и центрах в изгнании», – высказался гость студии.

«Нам нужно сделать революцию с наименьшими потерями. И если мы можем совершить какое-то действие, которое приведет к меньшим арестам или меньшим репрессиям, тем лучше. Главное, чтобы мы к революции шли», –высказался Франак Вячорка, отвечая на вопрос Владимира Мацкевича о новых формах протеста.
 
 
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Почему не существует «правительства в изгнании» и как Светлана Тихановская реагирует на обвинения в том, что она «проект Кремля»?
 
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