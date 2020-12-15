ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская призвала к "нулевой толерантности" к контактам бизнеса ЕС с Минском

15.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала в понедельник принимать меры, призванные не допустить контакты между компаниями из ЕС и белорусскими властями.

"Нужно препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с Лукашенко и его союзниками", - сказала он, выступая на заседании Европарламента по видеосвязи, цитирует interfax.by

"В этом вопрос должна быть нулевая толерантность", - добавила Тихановская.


Также она считает важным "призывать европейских дипломатов продолжать оказывать поддержку людям в Беларуси".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала в понедельник принимать меры, призванные не допустить контакты между компаниями из ЕС и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Volvo наладит выпуск электродвигателей в Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика