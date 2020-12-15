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МС-21 с российскими двигателями впервые взлетел

15.12.2020 09:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Самолет российской разработки МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте компании «Ростех».

Лайнер оборудован новыми двигателями ПД-14. Экипаж состоял из трех человек: два летчика-испытателя и инженер-испытатель. В рамках полетного задания экипаж проверял режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование систем лайнера. Полет длился 1 час и 25 минут в районе аэродрома Иркутского авиационного завода.

Изначально предполагалось, что МС-21 с двигателями ПД-14 впервые полетит до конца нынешнего года.

ПД-14 — новое семейство турбовентиляторных двигателей для пассажирских самолетов. В первую очередь они будут применяться на МС-21, также допускается установка на Ту-214 и некоторые модели Ил-96.

Начало эксплуатации МС-21 ожидается в следующем году.

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Самолет российской разработки МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте компании «Ростех».Читать далее…
 
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