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Под Гомелем насмерть сбили пешехода

15.12.2020 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Гомелем автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает ЧП Гомель.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Смертельный наезд произошло около 21.00 14 декабря недалеко от поселка Большевик.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло около девяти часов вечера 14 декабря недалеко от поселка Большевик.
 
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