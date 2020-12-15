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Под Гомелем насмерть сбили пешехода
Источник материала: Tut.by
Под Гомелем автомобиль насмерть сбил пешехода,
Смертельный наезд произошло около 21.00 14 декабря недалеко от поселка Большевик.
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу около нерегулируемого пешеходного перехода.
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ДТП произошло около девяти часов вечера 14 декабря недалеко от поселка Большевик.
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