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Слова Утяшевой, которые ранее возмутили россиянок: «Если ты умеешь готовить борщ, то это 20 минут твоей жизни»
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На официальной странице белорусского бренда Conte в Instagram появился свежий пост, где колготки рекламирует российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, супруга шоумена Павла Воли.
Белоруски возмущены: в то время, как лицо компании Ольга Хижинкова больше месяца находится за решеткой, производитель молчит на этот счет,
Отметим, Ляйсан Утяшева, в свою очередь, пару лет назад попала под критику россиянок. Многих возмутили слова телеведущей, прозвучавшие в интервью Ирине Шихман. Приводим цитату полностью:
«Если ты не умеешь готовить, то тогда ты недоженщина, и никакого домостроя тут нет! Почему ты от мужика требуешь забить гвоздь? Я понимаю, что у тебя могут быть гувернантки, помощницы, ты можешь заказать себе шикарную еду домой, но элементарно не уметь? Мы сейчас находимся в таком веке, который как дьявол говорит: «Да женщины не должны готовить!» и выбивает у нас это из-под ног. Где это написано, что не должна?
Бабушки, прабабушки готовили, и почему-то только женщины этого поколения начали утверждать: «Нет, я не должна готовить». Почему? Если ты умеешь готовить борщ, то это 20 минут твоей жизни. Ты можешь говорить по телефону и одновременно можешь стругать это все. Он, конечно, полюбит тебя такой, какая ты есть, но потом, когда будут дети, будет быт, будут разговоры, что у нас мама не готовит, у нас мама этого не делает, она у нас белоручка».
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Слова Утяшевой, которые ранее возмутили россиянок: «Если ты умеешь готовить борщ, то это 20 минут твоей жизни»
На официальной странице белорусского бренда Conte в Instagram появился свежий пост, где колготки рекламирует российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, супруга...
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