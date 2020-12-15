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На пожаре в Ольшанах погибли два человека

15.12.2020 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла накануне утром в жилом доме в агрогородке Ольшаны (Столинский район).

На пожаре в Ольшанах погибли два человека

В ходе тушения огня спасателями были обнаружены тела 62-летнего хозяина жилища и 67-летнего гостя.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего с начала года на пожарах погибли 583 человека (за аналогичный период прошлого года 449).

 
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Трагедия произошла накануне утром в жилом доме в агрогородке Ольшаны (Столинский район).
 
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