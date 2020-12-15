|
На пожаре в Ольшанах погибли два человека
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне утром в жилом доме в агрогородке Ольшаны (Столинский район).
В ходе тушения огня спасателями были обнаружены тела 62-летнего хозяина жилища и 67-летнего гостя.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
Всего с начала года на пожарах погибли 583 человека (за аналогичный период прошлого года 449).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла накануне утром в жилом доме в агрогородке Ольшаны (Столинский район).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)