На пожаре в Ольшанах погибли два человека

Трагедия произошла накануне утром в жилом доме в агрогородке Ольшаны (Столинский район).





В ходе тушения огня спасателями были обнаружены тела 62-летнего хозяина жилища и 67-летнего гостя.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

Всего с начала года на пожарах погибли 583 человека (за аналогичный период прошлого года 449).