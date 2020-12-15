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Снова брюнетка? Кэти Перри поразила фанатов неожиданным преображением

15.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Кэти Перри вернулась к своим истокам: певица примерила новый имидж и снова превратилась в жгучую брюнетку, которой была в начале своей карьеры.

Последние годы избранница Орландо Блума старается не изменять имиджу блондинки, но фанаты не оставляют надежды увидеть Перри в образе брюнетки, вспоминая первые клипы и выступления певицы на ТВ. Недавно звезда решила порадовать своих поклонников долгожданным перевоплощением, на которое пошла ради участия в программе American Idol.

В сети обсуждают экстремальное преображение Кэти Перри: серия снимков певицы-брюнетки произвела настоящий фурор среди подписчиков в Instagram.

На фотографиях 34-летняя певица позирует в черном парике с челкой, в броском платье, сапогах-ботфортах и длинных перчатках из черной кожи.

Фолловеры Перри впали в восторг и начали умолять певицу вернуться к темному цвету волос: публикация собрала огромное количество лайков и комплиментов. Прислушается ли Перри к поклонникам, пока неясно. В последнее время она радуется своему блонду и недавно показала себя в образе Монро.

 
 
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