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Госконтроль РБ включил 3060 предприятий в план проверки на I полугодие 21 года

15.12.2020 09:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комитет Госконтроля Беларуси в I полугодии 2021 года проверит 3 060 субъектов хоязйствования, говорится в сообщении ведомства.

«В процессе планирования было проанализировано 18 133 субъекта хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 6 346 субъектам (35%). Из них в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов (48% от числа субъектов с высокой степенью риска). При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок», - говорится в сообщении.

Всего на первое полугодие 2021 года запланировано 3 607 проверок, из них 2 715 (75%) – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды). Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 971, Минтруда и соцзащиты – 545, Минздрава – 409, Минприроды – 338, Госстандарта – 324, Минфина – 230, МНС – 226. Органами прокуратуры и Комитета госконтроля запланировано соответственно 62 и 66 проверок.

В планы выборочных проверок на первое полугодие 2021 года в г. Минске включено 410 проверок, в Брестской области – 484, в Витебской – 486, в Гомельской – 548, в Гродненской – 458, в Минской – 696, в Могилевской области – 525.

Планы выборочных проверок размещены 15 декабря на сайте Комитета государственного контроля.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет Госконтроля Беларуси в I полугодии 2021 года проверит 3 060 субъектов хоязйствования, говорится в сообщении ведомства.
 
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