Что означает сбой Google. Уронили вообще все

На проблемы с доступом к YouTube и другим сервисам компании Google, таким как Gmail и Drive жаловались пользователи из разных стран мира. Также сбой повлиял на "умные" устройства, подключенные к Google.

рассказывает подробности. Хотя проблемы с сервисами Google были недолгими, не продлившись и часа, они напомнили, насколько сильно миллионы людей зависят от облачных услуг в интернете. Корреспондент.netподробности.

Пандемия увеличила важность облачных сервисов

Около 14:00 по киевскому времени 14 декабря во всем мире начались проблемы с доступом к ключевым сервисам Google, включая Gmail, YouTube, Docs, Drive, Photos и Google Play. При этом поиск, навигация и Google News работали без перебоя.





По данным Downdetector, проблемы наблюдались во всем мире - в США, Канаде, Японии, Китае, Малайзии, Австралии. Однако проблема затронула прежде всего всю Европу.





Сервисы не работали как на мобильных устройствах, так и на десктопах. При попытке подключится пользователи видели ошибку 500 или попадали на экран "вечной загрузки" сервиса.





"Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации", - говорилось в сообщении компании.





Хотя сервисы Google не работают около часа, за это время интернет пополнился немалым количеством мемов и апокалиптичных предположений, учитывая, что мы живем все еще в этом непростом 2020 году.





















Google достаточно быстро взяла контроль над ситуацией и восстановила доступ к сервисам. Многие пользователи оценили скорость реакции компании и попросили ее дать мастер-класс для разработчиков из CD Projekt RED, чья новая игра Cyberpunk 2077 часто крашится и вылетает.





Масштабный сбой в компании объяснили проблемами в системе аутентификации.

"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", - сказали в пресс-службе Google.

Хотя проблемы с сервисами Google были недолгими, они напомнили, насколько сильно миллионы людей и компаний зависят от облачных услуг в интернете.





Во время пандемии стало очевидно, насколько важны онлайн-сервисы, вроде Google Cloud, позволяющие сотрудникам работать из дома. И инцидент со сбоем сервисов встревожил компании, использующие продукцию Google.





Во время сбоев сохранение доступа к электронной почте, наиболее важному каналу связи, становится ключевым. Чтобы снизить риск простоя и его влияние на производительность бизнеса, организациям необходимо иметь запасные решения - например, сторонних провайдеров, обеспечивающие безопасность Gmail, которые могут предоставить службу экстренной почты с доступом через интерфейс веб-почты.





"Он позволяет отправлять и получать электронные письма, даже когда службы Google отключены", - отмечает Forbes.





Удаленная работа также несет и другие риски. Японская компания Trend Micro, работающая в сфере информационной безопасности, 8 декабря опубликовала доклад Переламывая ситуацию, в котором говорится, что удаленная работа станет одним из главных факторов роста киберпреступности в 2021 году.

Дело в том, что при работе вне офиса конфиденциальная корпоративная информация и в целом корпоративные сети, которые обычно находятся под защитой систем обнаружения атак и брандмауэров, связываются с домашними компьютерами сотрудников, у которых нет такой защиты. Об этом подробно в материале Риски удаленки: главные киберугрозы 2021 года.



