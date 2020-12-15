﻿ Скандал: «У всей страны сердце разрывается из-за Хижинковой». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скандал: «У всей страны сердце разрывается из-за Хижинковой»

15.12.2020 10:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белоруски возмущены Conte. На официальной странице белорусского бренда в Instagram появился свежий пост, где колготки рекламирует российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, супруга шоумена Павла Воли.



Еще накануне белорусские женщины из разных городов в знак солидарности с политической узницей Ольгой Хижинковой, которая является лицом и ногами бренда Conte, запустили флэшмоб #ЯМыХижинкова, фотографируясь с колготками гродненского производителя. И вот – многих постигло разочарование.
На официальной странице белорусского бренда в Instagram появился свежий пост, где колготки рекламирует российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, супруга шоумена Павла Воли.

Белорусы массово отреагировали на новую модель. В комментариях – сотни дизлайков и возмущенных комментариев.

«А написать что-нибудь в поддержку Ольги Хижинковой не желаете?! Как же так???»

«Заказал партию колготок любимой, но теперь отменяю заказ в знак поддержки Оли Хижинковой».

«Ямы хотим здесь видеть Олю!»
«А как же Оля!? Почему наши колготки рекламирует человек из другой страны? В то время, когда у всей страны сердце разрывается из-за Ольги Хижинковой, вы мало того, что трусливо промолчали, так еще и запросто заменили ее другим лицом. Полное разочарование и бойкот продукции».

«Ужасно так поступать в сложившейся ситуации!»
Тем временем в большинстве столичных магазинов полки демонстративно заставлены колготками, на упаковке которых лицо именно Хижинковой. Сама «Мисс Беларусь 2008», тем временем, уже больше месяца находится за решеткой на Окрестина.

Напомним, накануне правозащитники обратились в прокуратуру с требованием провести проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруски возмущены Conte. На официальной странице белорусского бренда в Instagram появился свежий пост, где колготки рекламирует российская гимнастка и телеведущая...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси зарождается новый национальный вид спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика