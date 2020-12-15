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В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 721 белорусу

15.12.2020 10:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 721 гражданину Беларуси.

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 721 белорусу

Как сообщило Министерство внутренних дел Литвы, из этих лиц 307 уже в Литве (семеро попросило убежище), пишет DELFI.

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Для прибывающих обязательна самоизоляция. Белорусы, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Минске по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции. После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.

 
Теги: Минск
 
 
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В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 721 гражданину Беларуси.
 
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