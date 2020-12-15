Источник материала: Хартия'97

Белорусским банкам не хотят давать взаймы 15.12.2020, 10:07

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Чиновники идут по миру с протянутой рукой, но страна может остаться без валюты.

НБРБ и правительство ориентируют коммерческие банки на привлечение в страну валютных ресурсов. Но пока дела с поступлением валюты обстоят ни шатко ни валко, пишут banki24.by .

После выборов в августе власти растратили не только рекордные суммы на поддержку ЗВР, но и лишились западных источников внешнего финансирования.

Так, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) свернул сотрудничество с госсектором и сконцентрировался на частном бизнесе. В прошлые годы западные деньги позволяли финансировать инфраструктурные проекты.

Тем самым с бюджета частично снималась нагрузка в виде капитальных расходов. Теперь этот ручеек дешевых заемных денег пересох. Выпуск евробондов вряд ли можно рассматривать как подходящую замену деньгам европейцев. Ведь еврооблигации практически всегда были и остаются самыми дорогими ресурсами — требований по реформам нет, но ставка купона кусается.

Чиновники из правительства пошли по миру с протянутой рукой. Предпринимаются попытки заместить ресурсы ЕБРР с помощью Евразийского банка развития (ЕАБР).

Контролирующим учредителем ЕАБР является правительство РФ. Так что это второй карман России и увеличение зависимости от одного кредитора, который к тому же добивается всеобъемлющей интеграции с собой любимым.

Второй путь был обозначен еще несколько месяцев назад — это каналы коммерческих банков. НБРБ желает, чтобы руководство коммерческих банков усиленно работало над привлечением валютных кредитов.

Эти деньги нужны белорусской экономике (а точнее — больному госсектору) для поддержания ее нынешнего состояния. Если поступления валюты иссякнут, не исключен новый кризис с серьезными последствиями для населения.

Такая политика уже велась раньше. Например, в 2014 году чистые иностранные активы банков опускались до минус 7,147 млрд USD. Отрицательные чистые активы означают, что банки намного больше заимствуют за рубежом, чем размещают там собственных средств. На пике долги по иностранным кредитным линиям достигали 7,426 млрд USD.

По состоянию на 1 декабря 2020 года эта сумма сократилась до 4,664 млрд USD. Во второй половине года обязательства белорусских банков и кредитно-финансовых организаций перед нерезидентами увеличились всего на 72,6 млн USD. Заметно, что зарубежные инвесторы мягко говоря не горят желанием кредитовать белорусскую экономику.

Даже до появления угрозы западных санкций деньги поступали в экономику весьма слабо на фоне соседей из Центральной и Восточной Европы. Начавшаяся релокация белорусского ИТ-сектора может надолго остановить и эти скромные ресурсы.

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