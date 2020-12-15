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Пора пить чай! Рассказываем о любимейшем в мире напитке в 23 фото

15.12.2020 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Но сегодня вы обязательно должны выпить чаю на свой любимый манер, ведь 15 декабря отмечается Международный день чая.

Sputnik предлагает "чайные" кадры со всего мира: как выращивают чай на высокогорных плато и какие чайные традиции сохранились сегодня по всему миру.

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Густой чай с молоком, чай с сахаром вприкуску, английский чай с печеньем, чай из ормуда, французский чай с "мадленкой" – всех вкусов, чайных традиций и способов не...
 
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