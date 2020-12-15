Пора пить чай! Рассказываем о любимейшем в мире напитке в 23 фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Но сегодня вы обязательно должны выпить чаю на свой любимый манер, ведь 15 декабря отмечается Международный день чая.

Sputnik предлагает "чайные" кадры со всего мира: как выращивают чай на высокогорных плато и какие чайные традиции сохранились сегодня по всему миру.

Читайте также на Sputnik: