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Пора пить чай! Рассказываем о любимейшем в мире напитке в 23 фото
15.12.2020 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Но сегодня вы обязательно должны выпить чаю на свой любимый манер, ведь 15 декабря отмечается Международный день чая.
Sputnik предлагает "чайные" кадры со всего мира: как выращивают чай на высокогорных плато и какие чайные традиции сохранились сегодня по всему миру.
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