ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как белорусы ответили на запрет БЧБ-флагов на балконах

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

На балконе одной из квартир появилась иллюминация: на красном фоне бегут белые надписи: «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!»

Если у вас некорректно отображаются посты ниже, пожалуйста, включите VPN либо подпишитесь и смотрите в нашем Telegram-канале: https://t.me/gazetaby.

Читатели Белсат советуют желающим сделать такую же иллюминацию у себя на балконе поискать умную гирлянду или Alex Gyver.

Как белорусы ответили на запрет БЧБ-флагов на балконах

Вот что появилось вместо БЧБ-флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой

Это не единственный пример, как обойти запрет властей на БЧБ-флаги на балконах, которые трактуют как несанкционированный пикет.

Недавно лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич подал в Мингорисполком заявку на проведение пикета на собственном балконе путем вывешивания бело-красно-белого флага.

Как сообщал политик, пикет запланирован на 26 декабря с 8:00 до 22:00. В связи с отсутствием участников (холодно будет стоять на балконе целый день) Губаревич попросил освободить его от оплаты услуг милиции и коммунальных служб.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На красном фоне белые надписи: «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!»
 
Новости дня
Новости разные
 
Вчера Лебяжий оставили без новогодней елки. Чем ответили жители?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика