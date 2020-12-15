Как белорусы ответили на запрет БЧБ-флагов на балконах

Источник материала: Салiдарнасць

На балконе одной из квартир появилась иллюминация: на красном фоне бегут белые надписи: «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!»

Если у вас некорректно отображаются посты ниже, пожалуйста, включите VPN либо подпишитесь и смотрите в нашем Telegram-канале: https://t.me/gazetaby .

Читатели Белсат советуют желающим сделать такую же иллюминацию у себя на балконе поискать умную гирлянду или Alex Gyver.





Вот что появилось вместо БЧБ-флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой

Это не единственный пример, как обойти запрет властей на БЧБ-флаги на балконах , которые трактуют как несанкционированный пикет.

Недавно лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич подал в Мингорисполком заявку на проведение пикета на собственном балконе путем вывешивания бело-красно-белого флага.

Как сообщал политик, пикет запланирован на 26 декабря с 8:00 до 22:00. В связи с отсутствием участников (холодно будет стоять на балконе целый день) Губаревич попросил освободить его от оплаты услуг милиции и коммунальных служб.