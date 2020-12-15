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Как белорусы ответили на запрет БЧБ-флагов на балконах
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На балконе одной из квартир появилась иллюминация: на красном фоне бегут белые надписи: «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!»
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Читатели Белсат советуют желающим сделать такую же иллюминацию у себя на балконе поискать умную гирлянду или Alex Gyver.
Вот что появилось вместо БЧБ-флага на балконе в одном из домов в Новой Боровой
Это не единственный пример, как
Недавно лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич подал в Мингорисполком заявку на проведение пикета на собственном балконе путем вывешивания бело-красно-белого флага.
Как
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На красном фоне белые надписи: «Жыве Беларусь!» и «Верым! Можам! Пераможам!»
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