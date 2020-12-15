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Внешний долг Беларуси на 1 октября 2020 года составлял $40,561 млрд.

15.12.2020 10:46 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Валовый внешний долг Беларуси на 1 октября 2020 года составил $40,561 млрд., что, исходя из численности населения страны согласно проведенной переписи в 9413446 человек, делает каждого белоруса, включая младенцев и стариков, должником на сумму $4308,85.

Белорусская семья из четырех человек – двоих родителей и двоих детей - условно должна внешнему миру $17235.

За 3-й квартал 2020 года внешний долг Беларуси снизился на $554,5 млн. или 1,35%, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Примерно 43,37% внешнего долга или $17,591 млрд. приходилось на внешний долг сектора госуправления. За 3-й квартал 2020 год внешний госдолг снизился на $463,3 млн. или 2,57%.

Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $820,6 млн. или 2,02% от общего долга. За 3-й квартал внешний долг регулятора снизился на $84,5 млн. или 9,34%.

Внешний долг банков и НКФО на 1 октября 2020 года снизился на 0,19% или $9,9 млн. и составил $5,1148 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования вырос на 0,23% или $33,5 млн. до $14,8633 млрд.

Просроченная задолженность Беларуси по обязательствам по внешнему долгу на 1 октября 2020 года составила $652,5 млн. и приходится на субъекты хозяйствования.

 
 
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Валовый внешний долг Беларуси на 1 октября 2020 года составил $40,561 млрд., что, исходя из численности населения страны согласно проведенной переписи в 9413446 человек,...
 
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