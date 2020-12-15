"Такой неопределенности не было никогда". За две недели до Нового года проект госбюджета-2021 еще даже не опубликован

В 2018 и 2019 годах в это время бюджет уже обсуждали, его проект был опубликован. Но в этом году документ даже не поступал в Палату представителей. В министерстве финансов «информации, когда проект будет опубликован и поступит в Палату представителей, нет».





Александр Чубрик полагает, что бюджет рассматривают намного менее публично, чем это было раньше, передает Радио « Свабода ». Директор Исследовательского центра ИПМполагает, что бюджет рассматривают намного менее публично, чем это было раньше, передает Радио «».





«Когда составляется бюджет, то надо понимать, что будет с экономикой, какой будет рост. Всегда есть разница между желательным ростом и объективным. Министерство финансов всегда исходило из наихудшего сценария.





Если раньше можно было рассуждать, где и что можно одолжить, то сейчас рассуждения идут совсем по другому сценарию. Перед правительством и Минфином стоит вопрос, что закладывать в бюджет», — считает Чубрик.





По его словам, сейчас и перед бизнесом, и перед чиновниками возникла неопределенность, в которой главную роль играет текущий внутриполитический кризис.





В свою очередь руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук заявил, что правительство пока само не знает, что закладывать в бюджет.





«Такого уровня неопределенности еще не было в нашей истории. От России тоже нечего надеяться. Сотрудничество с международными организациями власть сама себе обрезала. Власть обнулила доверие сектору ИТ, власть не хочет вводить льготы для кафе и ресторанов. Худший вариант — углубление рецессии», — говорит Романчук.





По его мнению, какой-то документ примут, но «уже в следующем году начнут его корректировочные работы».