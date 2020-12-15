|
"Такой неопределенности не было никогда". За две недели до Нового года проект госбюджета-2021 еще даже не опубликован
Источник материала: Партизан
За 16 дней до Нового года о проекте госбюджета Беларуси на 2021 год все еще ничего неизвестно. Он даже еще не поступил в Палату представителей, которая через несколько дней завершает свою работу.
В 2018 и 2019 годах в это время бюджет уже обсуждали, его проект был опубликован. Но в этом году документ даже не поступал в Палату представителей. В министерстве финансов «информации, когда проект будет опубликован и поступит в Палату представителей, нет».
Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик полагает, что бюджет рассматривают намного менее публично, чем это было раньше, передает Радио «
«Когда составляется бюджет, то надо понимать, что будет с экономикой, какой будет рост. Всегда есть разница между желательным ростом и объективным. Министерство финансов всегда исходило из наихудшего сценария.
Если раньше можно было рассуждать, где и что можно одолжить, то сейчас рассуждения идут совсем по другому сценарию. Перед правительством и Минфином стоит вопрос, что закладывать в бюджет», — считает Чубрик.
По его словам, сейчас и перед бизнесом, и перед чиновниками возникла неопределенность, в которой главную роль играет текущий внутриполитический кризис.
В свою очередь руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук заявил, что правительство пока само не знает, что закладывать в бюджет.
«Такого уровня неопределенности еще не было в нашей истории. От России тоже нечего надеяться. Сотрудничество с международными организациями власть сама себе обрезала. Власть обнулила доверие сектору ИТ, власть не хочет вводить льготы для кафе и ресторанов. Худший вариант — углубление рецессии», — говорит Романчук.
По его мнению, какой-то документ примут, но «уже в следующем году начнут его корректировочные работы».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Такой неопределенности не было никогда". За две недели до Нового года проект госбюджета-2021 еще даже не опубликован
За 16 дней до Нового года о проекте госбюджета Беларуси на 2021 год все еще ничего неизвестно. Он даже еще не поступил в Палату представителей, которая через несколько...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)