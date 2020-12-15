В Минэнерго рассказали, к чему ведут призывы ЕС блокировать продажи энергии БелАЭС

пишет telegraf.by Это положение вошло в выводы заседания Европейского совета по инициативе Литвы в целях достижения более широкого соглашения о бойкоте Белорусской АЭС. Минэнерго Беларуси считает такой призыв сугубо политизированным,telegraf.by





передает БелТА. «Министерство энергетики с сожалением восприняло новость о призыве Европейского совета в адрес Европейской комиссии искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС», — заявили в белорусском ведомстве,БелТА.













В Минэнерго заявили, что «вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать «угрозу» БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках». Там отметили, что выводы заседания Европейского совета сделаны на основе субъективной информации, представленной в заведомо негативном ключе.





«Такого рода призывы к ограничительным мерам не способствуют стабильности в Европе, создают дополнительные точки напряжения в вопросах обеспечения радиационной и ядерной безопасности», — заметили в Минэнерго, добавив, что «политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл».

ЕС начинает проверку БелАЭС

передает DW. Между тем европейские эксперты 14 декабря начали проверку, как на Белорусской АЭС выполнили рекомендации Евросоюза по ядерной безопасности,DW.





«Мой призыв остается прежним: экспертная оценка АЭС в Островце должна быть завершена как можно скорее. И в процессе введения электростанции в эксплуатацию должны быть обеспечены высшие стандарты безопасности», — подчеркнула еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.





По ее словам, меры должны быть приняты белорусской стороной до начала коммерческой эксплуатации АЭС в Островце, а «все рекомендации должны быть имплементированы без промедления». ENREG внесла свои рекомендации по обеспечению ядерной безопасности на БелАЭС по итогам стресс-теста в 2018 году. На их основании Беларусь подготовила Национальный план действий.





Симсон также добавила, что Еврокомиссия изучит, как предотвратить коммерческий импорт электроэнергии с БелАЭС в третьи страны, не соответствующие стандартам ЕС. По ее словам, это решение будет действительно и для других АЭС, которые строят или будут строить возле границ с ЕС.





Напомним, за менее чем месяц после официального запуска на БелАЭС произошло две внештатные ситуации, из-за чего выработка электроэнергии уже останавливалась дважды.



