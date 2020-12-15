Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента США

ВЫБОРЩИКИ ЕДИНОДУШНО ОТДАЛИ ПОБЕДУ БАЙДЕНУ





Окончательные результаты голосования коллегии - 306 голосов за Байдена и 232 - за Трампа. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором проводится подсчет голосов выборщиков.





Процедура голосования коллегии традиционно является не более, чем формальностью, однако в этом году к ней приковано особое внимание из-за того, что президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение и делает заявления о широкомасштабных фальсификациях на выборах.





БЕЛЫЙ ДОМ НАМЕРЕН ПРОДОЛЖИТЬ БОРЬБУ ЗА ОВАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ





В Белом доме в понедельник предупредили, что и после голосования выборщиков продолжат оспаривать итоги президентских выборов.





Личный юрист действующего американского президента Руди Джулиани ранее заявил, что адвокаты Трампа продолжат подавать иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США.





Так, ранее представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которые в конечном итоге в понедельник определили следующего президента страны.





Цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждалось, что эти штаты нарушили Конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.





Республиканцы в понедельник организовали альтернативное голосование выборщиков в штатах, где, по их мнению, Байден на президентских выборах победил лишь благодаря масштабным нарушениям, заявил старший советник Белого дома Стивен Миллер.





"Прямо сейчас альтернативные группы выборщиков будут голосовать в "спорных" штатах. И мы направим результаты этих голосований в конгресс. Благодаря этому мы сохраним возможность через суды доказывать свою правоту. И если мы в суде выиграем дело, то сможем сертифицировать результаты альтернативного голосования наших выборщиков", - пояснил он в эфире Fox News.





Миллер подчеркнул, что то, кто станет президентом ША, станет окончательно известным только 20 января - в день инаугурации. "В Конституции упоминается только одна дата: это 20 января. Так что у нас более чем достаточно времени на то, чтобы пересмотреть ошибочные результаты этих проведенных с нарушениями выборов. И тогда Дональд Трамп будет провозглашен победителем голосования", - пояснил он.





Американские СМИ отмечают, что, судя по всему, республиканцы в ближайшее время не намерены признавать поражение Трампа на выборах и продолжат оспаривать результаты голосования в январе 2021 года.





В то же время, значительная часть влиятельных республиканцев в Конгрессе признала поражение Трампа и победу Байдена.





БАЙДЕН КРИТИКУЕТ ТРАМПА И ХОЧЕТ ОБЪЕДИНИТЬ СТРАНУ





Сам Байден после объявления результатов голосования коллегии выборщиков осудил Трампа за непризнание итогов выборов.





"Уважение воли народа лежит в основе нашей демократии, даже когда нам трудно принять эти результаты", - заявил Байден, выступая с обращением после голосования коллегии выборщиков.





Газета Washington Post, комментируя выступление Байдена, написала, что "Байден попытался объединить поляризованную и запуганную страну с прямыми призывами к более чем 74 миллионам американцев, проголосовавших за Трампа".





"В этой битве за душу Америки демократия победила, - сказал Байден - Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты сохранилась. Целостность наших выборов остается неизменной. А теперь пришло время перевернуть страницу, как мы делали на протяжении всей нашей истории, объединять, заживлять".





СИСТЕМА ВЫБОРОВ В США





Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.





Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.





Значительная часть мировых лидеров уже поздравила Байдена с избранием. Президент России Владимир Путин пока воздерживается от этого шага. Не поздравил Байдена и Александр Лукашенко.







