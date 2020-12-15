89-летняя участница «Марша мудрости» о задержании: «В туалет водили под конвоем»

Источник материала: Салiдарнасць

Пенсионерки говорят, что силовики окружили их со всех сторон, вырваться было невозможно.

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По информации правозащитного центра «Весна» 106 человек были задержаны на марше пенсионеров в понедельник, 14 декабря. Несколько человек остались в ЦИП на Окрестина и в РУВД.

Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН