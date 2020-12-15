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89-летняя участница «Марша мудрости» о задержании: «В туалет водили под конвоем»
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пенсионерки говорят, что силовики окружили их со всех сторон, вырваться было невозможно.
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Пенсионерки говорят, что силовики их окружили со всех сторон, вырваться было невозможно.
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