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Сотни белорусов травмированы за сутки из-за льда
Источник материала: Onliner
Минздрав подсчитал, сколько человек получили травмы из-за льда и холода за прошедшие сутки. По
Цифры такие:
Тем временем синоптики прогнозируют температуры, которые будут способствовать образованию гололедицы в ближайшие дни. Днем возможен слабый плюс, ночью вода будет замерзать. Ситуация осложняется туманами.
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Минздрав подсчитал, сколько человек получили травмы из-за льда и холода за прошедшие сутки. По данным ведомства, в учреждения здравоохранения обратились 1403...
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