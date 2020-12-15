Сотни белорусов травмированы за сутки из-за льда

Источник материала: Onliner

Минздрав подсчитал, сколько человек получили травмы из-за льда и холода за прошедшие сутки. По данным ведомства, в учреждения здравоохранения обратились 1403 человека. Преимущественно это гололедные травмы, больше всего их на Витебщине.

Цифры такие:

Брестская область — 163 человека;

Витебская — 338 ;

Гомельская — 222;

Гродненская — 92;

Могилевская — 265;

Минская — 237;

Минск — 86.

Тем временем синоптики прогнозируют температуры, которые будут способствовать образованию гололедицы в ближайшие дни. Днем возможен слабый плюс, ночью вода будет замерзать. Ситуация осложняется туманами.