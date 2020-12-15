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Сотни белорусов травмированы за сутки из-за льда

15.12.2020 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минздрав подсчитал, сколько человек получили травмы из-за льда и холода за прошедшие сутки. По данным ведомства, в учреждения здравоохранения обратились 1403 человека. Преимущественно это гололедные травмы, больше всего их на Витебщине.

Цифры такие:

  • Брестская область — 163 человека;
  • Витебская — 338 ;
  • Гомельская — 222;
  • Гродненская — 92;
  • Могилевская — 265;
  • Минская — 237;
  • Минск — 86.

Тем временем синоптики прогнозируют температуры, которые будут способствовать образованию гололедицы в ближайшие дни. Днем возможен слабый плюс, ночью вода будет замерзать. Ситуация осложняется туманами.

 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав подсчитал, сколько человек получили травмы из-за льда и холода за прошедшие сутки. По данным ведомства, в учреждения здравоохранения обратились 1403...
 
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