Как выманивают деньги на сдачу экзаменов в ГАИ? Обнародована переписка

Источник материала: Onliner

Две девушки — 23-летняя жительница Смолевичей и 32-летняя минчанка — летом начали общаться через общего знакомого. Выяснилось, что младшая учится в автошколе, в которой когда-то занималась старшая. Первая боялась «завалить» экзамены и остаться без прав. Старшая предложила дать взятку.

«Со ссылкой на знакомства с преподавателями и „связи в ГАИ“ женщина предложила курсантке помощь в успешной сдаче зачета, — сообщили в МВД. — С ее слов, для экзаменаторов требовалась взятка. Сначала вознаграждение составляло несколько сотен рублей, но в итоге минчанка выманила больше трех тысяч рублей. Она никому так и не передала полученные деньги, потратив их на себя».

















Следователи возбудили уголовное дело за подстрекательство к даче взятки. «Подозреваемую проверят также на причастность к мошенничеству, — дополнили в милиции. — Она привлекалась к уголовной ответственности за кражи, грабеж и мошенничество».

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