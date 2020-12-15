iPhone 6S пережил падение с самолета

Источник материала: Onliner

Бразильский документалист Эрнесто Галиотто летел на небольшом самолете и захотел поснимать виды пляжа Кабо Фрио возле Рио де Жанейро на iPhone 6S. Из-за сильного ветра мужчина не удержал смартфон, и тот сдуло ветром. Но аппарат удалось найти, и он даже не пострадал, передает ресурс G1.

Галиотто через приложение Find My нашел свой iPhone: он лежал на пляже. Мужчина отправился на поиски, опасаясь, что смартфон мог при падении ранить кого-нибудь из посетителей пляжа — все-таки iPhone летел с высоты около 610 метров. К счастью, смартфон никого не задел и просто лежал на пляже. Кроме нескольких царапин с iPhone был полный порядок. Устройство было в силиконовом чехле и с защитой на дисплее.





Это не первый iPhone, которому удается выжить после падения с самолета. В прошлом году сообщалось о другой истории: фотограф выронил смартфон во время полета над Исландией, устройство упало в скалистой местности. Спустя 13 месяцев мужчине позвонили люди, которые нашли смартфон — он был в рабочем состоянии, что позволило связаться с владельцем аппарата.