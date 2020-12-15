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Доллар дорожает впервые с начала месяца
Источник материала: Onliner
Вчера доллар все еще катился вниз по инерции с небольшой скоростью. У него на этот раз получился довольно долгий спуск — две недели и больше 6 копеек. Евро в общих чертах повторяет эту траекторию. Возможно, сегодня доллар таки доехал до дна своей ложбины: с утра он пошел вверх.
Доллар прибавил 0,16 копейки, стоит пока 2,5303. Но все еще может поменяться.
Евро все еще продолжает еле-еле катиться по инерции, у него минус 0,08 копейки. Курс — 3,071.
Сотня российских рублей на что-то среагировала и потеряла сразу 2,42 копейки. Торгуется по 3,443.
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Вчера доллар все еще катился вниз по инерции с небольшой скоростью. У него на этот раз получился довольно долгий спуск — две недели и больше 6 копеек. Евро в общих...
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