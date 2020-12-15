Доллар дорожает впервые с начала месяца

Источник материала: Onliner

Вчера доллар все еще катился вниз по инерции с небольшой скоростью. У него на этот раз получился довольно долгий спуск — две недели и больше 6 копеек. Евро в общих чертах повторяет эту траекторию. Возможно, сегодня доллар таки доехал до дна своей ложбины: с утра он пошел вверх.

Доллар прибавил 0,16 копейки, стоит пока 2,5303. Но все еще может поменяться.

Евро все еще продолжает еле-еле катиться по инерции, у него минус 0,08 копейки. Курс — 3,071.

Сотня российских рублей на что-то среагировала и потеряла сразу 2,42 копейки. Торгуется по 3,443.

В понедельник доллар подешевел на 1,42 копейки и стал стоить 2,5334. Евро потерял 0,51 копейки, его покупали по 3,075. У сотни российских рублей был плюс 0,56 копейки и курс 3,4639.