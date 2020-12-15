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Вчера Лебяжий оставили без новогодней елки. Чем ответили жители?

15.12.2020 10:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера утром Минск горевал вместе с Лебяжьим: инициативные жители района установили в своем дворе новогоднюю елку и любовались ею все выходные, но коммунальщики не оценили труд по украшательству города и увезли лесную красавицу в неизвестном направлении. Мол, не положено без разрешения исполкома радоваться. Новоселы попереживали из-за неудачи и решили, что праздник у них все-таки никто не отнимет.

Тем же вечером люди вышли в свой двор на традиционную дискотеку-чаепитие и вместо одной елки совместно создали сразу несколько. «У нас украли новогоднюю елочку! Но мы подготовили еще много самых разных и прекрасных елочек!» — написала Onliner одна из жительниц молодого района и прислала фото.

Вчера Лебяжий оставили без новогодней елки. Чем ответили жители?

Похоже, после войны с флагами в Минске может начаться война с «несанкционированными» елками. Так скажем, каждому сезону свое противостояние.

Поддержать жителей Лебяжьего вчера вышли минчане, живущие в районе Тучинского сквера. Они нарядили елочку, растущую в одном из дворов, «говорящими» шарами — «Елки радуют детей», «Свободу елкам Беларуси» и так далее.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера утром Минск горевал вместе с Лебяжьим: инициативные жители района установили в своем дворе новогоднюю елку и любовались ею все выходные, но коммунальщики не...
 
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