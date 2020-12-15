ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве появился сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови - «КТ-калькулятор»

15.12.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о разработке «КТ-калькулятора» — нейронной сети для оценки степени поражения легких.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

«Сегодня мы делаем следующий шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики Covid-19», — написал мэр столицы России.

По его словам, начиная с марта московские врачи вылечили свыше 500 тысяч человек — это полмиллиона электронных историй болезни и выздоровления, в которых накоплен огромный объем данных.

На основе этих данных совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова был разработан «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения легких.

Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов.

И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0−1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3−4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения. Например, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, то врач может отказаться от проведения компьютерной томографии. В других же случаях — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение.

Собянин сообщает, что «КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС, и власти уже открывают доступ к нему врачам не только Москвы, но и других
регионов.

«И поскольку в основе „КТ-калькулятора“ лежат технологии искусственного интеллекта, то по мере накопления новых данных он будет постоянно „обучаться“ и совершенствоваться», — подытоживает он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии и принять решение о дальнейшей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пасьля шэрагу інцыдэнтаў эўрапейскія экспэрты наведаюць Беларускую АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика