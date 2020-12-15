В Москве появился сервис оценки тяжести пневмонии по анализу крови - «КТ-калькулятор»

Источник материала: Tut.by

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о разработке «КТ-калькулятора» — нейронной сети для оценки степени поражения легких.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

«Сегодня мы делаем следующий шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики Covid-19», — написал мэр столицы России.

По его словам, начиная с марта московские врачи вылечили свыше 500 тысяч человек — это полмиллиона электронных историй болезни и выздоровления, в которых накоплен огромный объем данных.

На основе этих данных совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова был разработан «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения легких.

Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов.

И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0−1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3−4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения. Например, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, то врач может отказаться от проведения компьютерной томографии. В других же случаях — немедленно госпитализировать пациента, провести КТ-диагностику или рентген и начать интенсивное лечение.

Собянин сообщает, что «КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС, и власти уже открывают доступ к нему врачам не только Москвы, но и других

регионов.

«И поскольку в основе „КТ-калькулятора“ лежат технологии искусственного интеллекта, то по мере накопления новых данных он будет постоянно „обучаться“ и совершенствоваться», — подытоживает он.