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Доллар снова начал дорожать. Какие курсы валют установили обменники
Источник материала: Tut.by
Доллар на старте торгов 15 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже возобновил рост. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,06% — до 2,5303 рубля. Данные на 10.02.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,642 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,541 рубля (Paritetbank, Белинвестбанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Банк Решение — 2,531 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Белагропромбанке — 3,139 рубля, а ниже всего — в Paritetbank (3,08 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Банк Решение — 3,071 рубля.
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