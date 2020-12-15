Доллар снова начал дорожать. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Доллар на старте торгов 15 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже возобновил рост. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,06% — до 2,5303 рубля. Данные на 10.02.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,642 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,541 рубля (Paritetbank, Белинвестбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Банк Решение — 2,531 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белагропромбанке — 3,139 рубля, а ниже всего — в Paritetbank (3,08 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank, Банк Решение — 3,071 рубля.