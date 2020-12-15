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Рубль укрепляется на открытии торгов во вторник
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль укрепляет свои позиции на открытии торгов на БВФБ во вторник, 15 декабря.
Три основные валюты торгуются на следующих позициях:
Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают
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Белорусский рубль укрепляет свои позиции на открытии торгов на БВФБ во вторник, 15 декабря.
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