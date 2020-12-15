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Более 1400 человек получили гололедные и холодовые травмы за сутки

15.12.2020 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Свыше 1400 белорусов обратились за медицинской помощью из-за полученных гололедных и холодовых травм, сообщили в Минздраве Беларуси.

Гололед и гололедица наблюдаются в республике последние несколько дней. Ежедневно Минздрав отчитывается о сотнях травм, полученных в результате непогоды. Так, за сутки (с 14 по 15 декабря) таких было зафиксировано 1403 по всей стране. 

Статистика по регионам:

  • Брестская область: обратилось всего — 163 человека. Амбулаторную
    помощь получили 143, госпитализированы 20. Пострадавшие с
    гололедной травмой — 161 человек, с холодовой — 2 человека.
  • Витебская область: обратились — 338 человек. Амбулаторную
    помощь получили — 315 человек, госпитализированы, — 23 человека. Из всех пострадавших — 337 человек получили гололедную травму, один — холодовую.
  • Гомельская область: обратились всего — 222 человека. Амбулаторную помощь получили — 195 человек, госпитализированы — 27 пострадавших. Гололедную
    травму получили — 221 человек, холодовую — один.
  • Гродненская область: Зарегистрировано 92 обращения. Амбулаторную помощь получили 80 человек, госпитализированы — 12 пациентов. У всех пострадавших гололедные травмы.
  • Могилевская область: обратились 265 человек. Амбулаторную помощь получили 249 пациентов, госпитализированы — 16 пациентов. Все травмы гололедные.
  • Минская область: За сутки 237 обращений. Амбулаторно оказана помощь — 217 пациентам. Госпитализированы — 20 пациентов. Гололедная травма — 236 пациентов, один — холодовая травма.
  • Минск: Зарегистрировано 86 обращений. Амбулаторную помощь получили 83 пациента, госпитализированы 3 человека. Гололедные травмы получили 86 человек.

Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 15 декабря, существенных осадков ожидать не стоит. Однако в некоторых районах все же пройдет мокрый снег. Специалисты предупреждают о гололеде и гололедице на отдельных участках дорог. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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