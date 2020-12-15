Более 1400 человек получили гололедные и холодовые травмы за сутки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Свыше 1400 белорусов обратились за медицинской помощью из-за полученных гололедных и холодовых травм, сообщили в Минздраве Беларуси.

Гололед и гололедица наблюдаются в республике последние несколько дней. Ежедневно Минздрав отчитывается о сотнях травм, полученных в результате непогоды. Так, за сутки (с 14 по 15 декабря) таких было зафиксировано 1403 по всей стране.

Статистика по регионам:

Брестская область: обратилось всего — 163 человека. Амбулаторную

помощь получили 143, госпитализированы 20. Пострадавшие с

гололедной травмой — 161 человек, с холодовой — 2 человека.

обратилось всего — 163 человека. Амбулаторную помощь получили 143, госпитализированы 20. Пострадавшие с гололедной травмой — 161 человек, с холодовой — 2 человека. Витебская область: обратились — 338 человек. Амбулаторную

помощь получили — 315 человек, госпитализированы, — 23 человека. Из всех пострадавших — 337 человек получили гололедную травму, один — холодовую.

обратились — 338 человек. Амбулаторную помощь получили — 315 человек, госпитализированы, — 23 человека. Из всех пострадавших — 337 человек получили гололедную травму, один — холодовую. Гомельская область: обратились всего — 222 человека. Амбулаторную помощь получили — 195 человек, госпитализированы — 27 пострадавших. Гололедную

травму получили — 221 человек, холодовую — один.

обратились всего — 222 человека. Амбулаторную помощь получили — 195 человек, госпитализированы — 27 пострадавших. Гололедную травму получили — 221 человек, холодовую — один. Гродненская область: Зарегистрировано 92 обращения. Амбулаторную помощь получили 80 человек, госпитализированы — 12 пациентов. У всех пострадавших гололедные травмы.

Зарегистрировано 92 обращения. Амбулаторную помощь получили 80 человек, госпитализированы — 12 пациентов. У всех пострадавших гололедные травмы. Могилевская область: обратились 265 человек. Амбулаторную помощь получили 249 пациентов, госпитализированы — 16 пациентов. Все травмы гололедные.

обратились 265 человек. Амбулаторную помощь получили 249 пациентов, госпитализированы — 16 пациентов. Все травмы гололедные. Минская область: За сутки 237 обращений. Амбулаторно оказана помощь — 217 пациентам. Госпитализированы — 20 пациентов. Гололедная травма — 236 пациентов, один — холодовая травма.

За сутки 237 обращений. Амбулаторно оказана помощь — 217 пациентам. Госпитализированы — 20 пациентов. Гололедная травма — 236 пациентов, один — холодовая травма. Минск: Зарегистрировано 86 обращений. Амбулаторную помощь получили 83 пациента, госпитализированы 3 человека. Гололедные травмы получили 86 человек.

Согласно прогнозам синоптиков , во вторник, 15 декабря, существенных осадков ожидать не стоит. Однако в некоторых районах все же пройдет мокрый снег. Специалисты предупреждают о гололеде и гололедице на отдельных участках дорог.